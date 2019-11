AA Gent kan Europese lente al ruiken na knappe zege bij Wolfsburg

AA Gent heeft donderdagavond dankzij goals van Jaremtsjoek, Depoitre en Ngadeu het Duitse Wolfsburg verslagen. Het wordt daardoor leider in zijn poule. De kwalificatie is nu wel héél dichtbij.

Comeback kids. Weet u nog? Na Standard? AA Gent was er op achterstand gekomen in een helft waar het amper iets creëerde. Het was pas vlak na rust, na een heerlijk zondagsschot van Roman Bezus, dat het plots weer aan het voetballen ging en alles lekker ging draaien. 3-1 werd het uiteindelijk nog na een sprankelende tweede helft. Hoe leuk moet het als club zijn als je zo’n scenario herhaald ziet worden. En al zeker in een match op bezoek bij Wolfsburg, het grote broertje in de groep.

De gelijkenis zat hem gisteren in dat zondagsschot. En in de einduitslag, maar dat zouden we pas later te weten komen. Een knal van Roman Yaremchuk – héérlijk op de slof genomen – vlak na de pauze die de Buffalo’s op 1-1 zette. Na een helft waarin er geen enkele kans gecreëerd werd. Jess Thorup had immers iets gedaan wat een stroming binnen de club al lang wou zien: realisme brengen. In eigen huis werkt de aanvallende 4-4-2 ruit-filosofie van de Deen perfect, buitenshuis wordt die immer blijvende drang naar voren vaak gezien als een nadeel. ‘Willen we punten pakken, dan moeten we op verplaatsing realistischer spelen’, klonk het de afgelopen dagen wel al eens. Dus Thorup probeerde het uit, dat realisme.

Deus ex machina

Goh, wat liep dat zwak. In de eerste twintig minuten zette Gent geen enkele keer hoge druk en in de plaats kwam er een strakke, dubbele defensieve lijn - vier verdedigers, daarvoor drie middenvelders – met de resterende drie aanvallers die de passlijnen mochten afzetten. Strak op papier, gatenkaas in praktijk. De formatie nodigde Wolfsburg uit om een blitzstartje te nemen, om de Buffalo’s naar de keel te grijpen. Die Wölfe sneden geregeld door de Gentse defensie waar enkel Igor Plastun zich echt staande hield. Vooral de backs – door het 3-4-3-systeem van de Duitsers stonden Nana Asare en Mikael Lustig vaak tegen twee man – hadden het lastig. Twintig minuten duurde het dan ook vooraleer de logisch goal volgde. Voorzet van William, Michael Ngadeu die het kopbalduel verloor – wat speelde de Kameroener een slechte openingsfase – en João Victor die dankbaar de afvallende bal binnen knalde. 1-0, een realistische tussenstand, zeg maar.

Tot die knal kwam. Hoe kan zo’n deus ex machina het spelbeeld toch veranderen. Gent – tot dan op geen moment een vuist gemaakt – eiste de bal plots op, creëerde diepgang, plaatste een hakje hier en daar. Kansen bij de vleet leverde dat niet op, maar er kwam wel geloof. Geloof dat realisme niet per se dé tactiek moet zijn om op verplaatsing eindelijk eens te winnen, dat de eigen filosofie misschien wel gewoon voldoende kon zijn. Op papier was Wolfsburg – AA Gent een wedstrijd die de Buffalo’s altijd moesten verliezen, waarom dan niet de durf tonen om de tegenstander van bij de start je wil proberen op te leggen. Tuurlijk zul je geregeld op een counter lopen, maar denk eens aan wat je zelf kunt creëren. De pot op met dat realisme Toch?

Punt tegen Saint-Étienne volstaat

Toch. Heel hard toch. Net als Wolfsburg werd AA Gent na twintig minuten dominant spel beloond. Een hoekschop – zowaar de eerste van de match voor de Buffalo’s – kwam tot bij Laurent Depoitre die vanop schouderhoogte binnen tikte. Ballerina. Wel eentje wiens knie elke week opgelapt moet worden wil hij speelklaar zijn, maar toch: ballerina.

AA Gent euforisch. AA Gent vol geloof. AA Gent vol idealisme. De Buffalo’s ploegden gewoon door. Even later een nieuwe corner. Na wat geharrewar belandde die bij Ngadeu. De verdediger die tot dan amper iets goeds had gedaan, knikte de bal tergend traag terug binnen. 1-3. Eén versus drie. In Wolfsburg, begot. Een club met een budget van 220 miljoen euro, daar moet je dan je eerste officiële uitzege van het seizoen gaan rapen.

Na elf pogingen. Heerlijke dramatiek. Te meer omdat geen Gentenaar al vergeten is hoe Die Wölfe de magische Champions League-campagne in 2016 een halt toeriepen, AA Gent daarmee de lang verhoopte toptegenstander in de kwartfinales ontzeggend. Wraak. O zo zoete wraak. En leuk bijeffectje: de huidige stand in groep I. Met acht punten uit vier wedstrijden is Europees overwinteren omgetoverd van een doelstelling naar een niet langer te missen iets. Eind november niet verliezen van Saint-Étienne en de kwalificatie is binnen. Wel, dat klinkt ons nu eens bijzonder realistisch.