De zeventiende-eeuwse fooraap van Sint-Lievens-Houtem

Tijdens opgravingen op de Markt in Sint-Lievens-Houtem hebben archeologen de restanten van een aapje blootgelegd. Het is de eerste keer dat bij archeologische opgravingen in Vlaanderen het skelet van een aap is gevonden.

Volgens de onderzoekers gaat het om een vrouwelijk resusaapje uit eind zeventiende tot begin achttiende eeuw, afkomstig uit het Verre Oosten. Wellicht kwam het dier met rondtrekkende foorkramers in Sint-Lievens-Houtem terecht. Daar vindt al zeker sinds de veertiende eeuw een winterjaarmarkt plaats, die sinds 2010 door Unesco als immaterieel cultureel erfgoed erkend is.

Een gelukkig leven heeft de fooraap niet geleid. Het dier had een gebroken poot en de staart was deels geamputeerd. Bovendien heeft het ook periodes van ondervoeding gekend, al kreeg het wel vlees. Ofwel at de apin mee met zijn baasje, ofwel deed ze zich te goed aan knaagdieren.

Het aapje zal nu tentoongesteld worden in het Provinciaal Archeocentrum in Velzeke. Daar loopt vanaf dit weekend Landschap door.grond, een tentoonstelling over archeologische vondsten in de Vlaamse Ardennen.