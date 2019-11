‘De opvolger van de sms’ komt naar Orange

Klanten van Orange kunnen elkaar voortaan RCS-berichtjes sturen. RCS was ooit bedoeld als opvolger van de sms.

Elf jaar geleden ontwikkelde de telecomindustrie een verbeterde versie van de (toen al) technisch achterhaalde sms: Rich Communication Services of RCS. Een jaar later, in 2009, werd Whatsapp ­opgericht. Niet RCS, maar wel ­chat-apps als Whatsapp en Facebook Messenger (allebei eigendom van Facebook) hebben de plaats van de sms grotendeels ingenomen. Al vereisen die apps, in tegenstelling tot RCS, een mobiel internetabonnement.

RCS leek zijn kans te hebben gemist. Maar in 2018 besloot Google om zijn gewicht achter de mislukte en snel verouderende standaard te zetten. Waarom? Waarschijnlijk omdat de eigen chat-apps van Google – over de jaren heen wel een half dozijn, waaronder Allo, Duo en Hangouts – ook allemaal waren geflopt.

Google wil graag dat RCS de standaardmethode wordt voor chatten op Android-smartphones. Maar dan moeten alle operatoren het wel invoeren. Bij Orange is dat het geval. Hoe zit het bij Telenet en Proximus? Die zijn ‘ermee bezig’, klinkt het, al is er nog geen ­lanceerdatum. De vraag is ook of Belgische bellers er Whatsapp voor laten vallen.