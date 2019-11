Fins strand ligt bezaaid met ‘ijs-eieren’

Een strand in Finland ligt dezer dagen bezaaid met duizenden eivormige ijsballen, het resultaat van een zeldzaam weerfenomeen.

De eivormige ijsballen liggen op de stranden van het eiland Hailuoto, in de Botnische Golf, tussen Finland en Zweden. Volgens experts ontstaan die wanneer kleine stukjes ijs door wind en water heen en weer worden gerold over de grond en in zee.

‘Ik heb dit nog nooit eerder gezien’, zegt de Finse amateurfotograaf Risto Mattila, afkomstig uit de naburige stad Oulu, tegen BBC. ‘Ik bezocht het strand van Marjaniemi met mijn vrouw. De zon scheen, de temperaturen waar net onder het vriespunt. Wel stond er een strakke wind. En plots zagen we dat de hele kustlijn bezaaid lag met sneeuw en ‘ijs-eieren’. Een verbazingwekkend fenomeen.’

Volgens Mattila vormden de ijsballen een tapijt van wel dertig meter lang. De kleinste waren niet groter dan een ei, de grootste deden hem denken aan een voetbal. ‘Ik woon al 25 jaar in de buurt, maar zag dit voor het eerst. Een onvoorstelbaar beeld.’

BBC-meteoroloog George Goodfellow zegt tegen de Britse publieke omroep dat het weerfenomeen slechts kan plaatsvinden bij koud en winderig weer. ‘De ijs-eieren zijn stukken ijs afkomstig van grotere ijsklompen. Hun ronde vorm krijgen ze in het water door de golven. Wanneer zeewater vastvriest aan de ijsballen, worden ze groter. Door wind of de getijden worden ze vervolgens op het strand afgezet.’

Op verschillende Russische stranden en aan Lake Michigan in Chicago zijn in het verleden ook al dergelijke ijsballen waargenomen.