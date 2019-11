Tax-on-web blijft maar crashen

De fiscus heeft de uiterste datum waarop de aangifte voor de personenbelasting moet worden ingediend voor de derde keer moeten verschuiven, omdat het online platform Tax-on-web maar blijft haperen.

Particulieren moesten hun belastingaangifte al ten laatste midden juli indienen – ook toen werd de indien­periode wegens technische problemen verlengd. Wie werkt via een mandataris, zoals een boekhouder, fiscalist of revisor, kreeg nog tot 24 oktober de tijd. Maar de FOD Financiën moest de indiendatum al drie keer verschuiven, telkens wegens ‘recente technische storingen’. De mandatarissen krijgen van de FOD Financiën nu tot en met 12 november om de aangiftes in orde te maken.

‘De boel crasht telkens de laatste dagen’, zegt Ludo Van den Bossche, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Accountants en Boekhouders van België (KVABB). ‘Ik heb de indruk dat het de laatste jaren alleen maar erger wordt.’

Bij de FOD Financiën zijn ze ontstemd dat opnieuw een capaciteits­probleem tot uitstel noopt. ‘Wij zijn absoluut not amused. Daar zal intern een hartig woordje over gesproken worden’, zegt woordvoerder Francis Adyns.

De KVABB roept de volgende regering op om meer te investeren in de IT-systemen. In de tussentijd pleit de vereniging ervoor om boekhouders tussentijdse deadlines op te leggen, wat de aangiftes moet spreiden.