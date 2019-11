Elke Pattyn (ex-VTM) wordt woordvoerster van premier Wilmès

Journaliste en voormalig nieuwsanker Elke Pattyn wordt de nieuwe woordvoerster van premier Sophie Wilmès. Dat maakte ze donderdagavond op Twitter bekend.

Elke Pattyn werkte sinds 2004 op de nieuwsdienst van VTM als journaliste en sinds 2013 als nieuwsanker. Op 17 september raakte bekend dat zij en VTM ‘in onderling overleg besloten hun samenwerking te beëindigen’.

Dat vertrek kwam een jaar na de perikelen op de nieuwsredactie van VTM. In september 2018 uitten dertien VTM-journalisten in een scherpe mail aan de ­­di­rectie hun bezorgdheid over de kwaliteit van het VTM-nieuws. Die mail lekte uit in De Morgen, de krant die tot dezelfde mediagroep behoort als VTM Nieuws (het fusiebedrijf tussen De Persgroep en Medialaan, intussen omgedoopt tot DPG Media). De verantwoordelijkheid voor de journalistieke malaise werd in de mail impliciet gelegd bij hoofd­redacteur Nicholas Lataire, die al enige tijd in een conflict was verwikkeld met directeur Informatie Kris Hoflack. De dertien onder­tekenaars van de mail werden daardoor tot het kamp-Hoflack gerekend. De bekendste namen waren Elke Pattyn, Jan De Meulemeester en Julie Colpaert.

De directie van Medialaan besloot daarop zowel Hoflack als Lataire te ontslaan, wat tot een opstand op de redactie leidde. Het ontslag van Lataire werd ongedaan gemaakt, Hoflack verliet het bedrijf.

Al verschillende voorgangers

Pattyn volgt met haar nieuwe job het voorbeeld van haar ex-collega's Philippe Beinaerts en Barend Leyts.

Beinaerts ruilde de nieuwsdienst van VTM voor het kabinet van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Leyts was van april 1999 tot oktober 2014 journalist bij VTM Nieuws om dan de Nederlandstalige woordvoerder te worden van premier Charles Michel (MR). Hij volgt de ex-premier ook in diens nieuwe rol als voorzitter van de Europese Raad.

Voor Pattyn wordt het een nieuwe job met minder werkzekerheid, gezien Wilmès premier is van de ontslagnemende regering. Maar niemand weet uiteraard hoe lang de formatie nog blijft aanslepen.