Familie van vermoorde Jill Himpe gaat confrontatie aan met dader tijdens reconstructie

In Aalbeke en Wevelgem is donderdag de reconstructie van de moord op Jill Himpe (36) gehouden. Naast de ex-vriend van het slachtoffer, die de moord bekende, waren daarbij ook familieleden van het slachtoffer aanwezig. Zij konden hun woede amper bedwingen.

De reconstructie begon op een parkeerstrook langs de Moeskroensesteenweg in Aalbeke, waar Ridoan O. (39) eerst moest tonen hoe hij zijn ex er dinsdag om het leven heeft gebracht. Daarvoor werd een mes gebruikt dat door het labo was meegenomen.

Daarna ging het naar Wevelgem, naar het huis van de moeder van het slachtoffer. Met behulp van een pop toonde O. aan de rechercheurs hoe hij het slachtoffer naar de keuken droeg, en haar daar levenloos achterliet.

De moeder en zus van Himpe waren daarbij ook aanwezig. Ze lieten hun emoties de vrije loop en scholden de dader uit. De agenten moesten de zus tot bedaren brengen in een politievoertuig.

Lege stoel

‘Ik loop hier momenteel puur op wraakgevoelens rond’, zei de moeder van Jill Himpe tegen de pers. ‘De dader had allang opgepakt moeten zijn. Hij heeft een waslijst aan veroordelingen. We hadden een klacht neergelegd, maar daarop is helemaal niet gereageerd. Ik vroeg de politie of er eerst wat moest gebeuren alvorens ze tot actie zouden overgaan. En ze zeiden nog ‘ja’ ook. Wel, het is gebeurd.’

‘De dader zal straks met kerst een kerstdiner krijgen. Wij zullen op een lege stoel moeten kijken’, vervolgde ze.

O. viel zijn ex al langer lastig, maar dinsdag sloegen zijn stoppen door. Kort daarna nam hij contact op met zijn advocaat en gaf zich spontaan aan.