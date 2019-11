Weyts wil geen schoolrapporten met smileys

Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Onderwijs, is niet te vinden voor het Waalse idee om negatieve commentaren uit het schoolrapport te bannen en te vervangen door smileys. Dat zei hij donderdag in het parlement . ‘Een duidelijke evaluatie, waar je iets aan hebt als leerling en als ouder, is essentieel.’

Volgens een nieuwe rondzendbrief moeten schoolrapporten in het Franstalige landsdeel ‘constructiever’ worden. Zo kan het er niet langer dat een leerling vergeleken wordt met zijn medeleerlingen of met een gemiddeld klasresultaat. Schoolrapporten moeten de lacunes bij de leerling benoemen, maar ‘zodanig geformuleerd dat ze in de eerste plaats constructieve kritiek geven en de leerling aanmoedigen’.

Weyts is niet van plan die aanpak te kopiëren in Vlaanderen. ‘Het is misschien een tikje ouderwets, maar als een leerling niet functioneert, dan moet hij daarop worden gewezen. Dan moeten ook de ouders daarover worden geïnformeerd’, zei de minister.

Weyts: ‘Ik vind het wat vreemd dat men ook zegt dat de klasgemiddelden niet meer mogen worden meegegeven. Ik denk dat ouders en leerlingen baat hebben bij zo’n vergelijking met de rest van de groep, dat leerlingen en ouders dat ook vragen. Als ouder wil ik wel weten hoe mijn kind scoort in verhouding tot de rest van de groep.’