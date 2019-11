TV-tips. Johnny Depp als getormenteerde schrijver met een writer’s block

Urenlang hebben we geprobeerd hier een spitsvondige inleiding neer te pennen over het fenomeen van de writer’s block, maar het wilde maar niet lukken.

1 EDVARD MUNCH: EEN HELS LEVEN

NPO 2, 23.00-0.00 uur

De Noorse kunstenaar Edvard Munch is wereldberoemd dankzij ‘De Schreeuw’. In zijn leven en werk strijden ogenschijnlijk onverenigbare emoties van liefde en angst om voorrang.

2 SECRET WINDOW

Caz, 22.20-0.00 uur

Secret window is gebaseerd op de novelle Secret garden, secret window van de thrillerkeizer Stephen King. Johnny Depp speelt Mort Rainey, een schrijver die met een writer’s block kampt in een afgelegen bungalow aan een meer.

3 THE BOX

Vitaya 20.40-22.45 uur

Een lerares met een manke poot en een Nasa-medewerker die de ruimte niet in mag, krijgen het bezoek van een man met een verminkt gezicht en een bolhoed. Hij doet een voorstel. Het paar kan een fortuin verdienen door de rode knop in te drukken. Vervelende bijkomstigheid: ergens in de wereld zal op dat moment iemand sterven.

4 TERZAKE

Canvas, 20.00-20.30 uur

Ceo Christina Foerster van Brussels Airlines is te gast. Voorts (in aanloop naar de verkiezingen daar) een reportage over de leegloop op het Spaanse platteland en een stand van zaken over de ontwikkelingen in de federale regeringsvorming in ons land.