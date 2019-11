Wilmès: ‘Aanpakken van medewerkers ex-ministers is voor volgende regering’

De huidige regering zal niet raken aan het recht voor ex-regeringsleden om door de staat betaald personeel in dienst te houden. Dat antwoordde premier Sophie Wilmès in de Kamer op een vraag van Vlaams Belang.

In de Kamer antwoordt premier Sophie Wilmès (MR), die tien dagen geleden haar partijgenoot Charles Michel opvolgde, vanmiddag voor het eerst op mondelinge vragen. De eerste die ze voorgeschoteld kreeg, ging over medewerkers van ex-ministers.

Deze krant berichtte maandag dat tal van ex-regeringsleden na hun ontslag nog - vaak jaren - personeel in dienst hebben dat ingezet wordt als privéchauffeur, campagnevoerder of partijmedewerker.

Regering-Di Rupo

Zo hadden eind september nog twaalf van de achttien leden van de regering-Di Rupo, die in 2014 aftrad, nog zo’n personeel in dienst. Ook blijkt het systeem gebruikt te worden om oud-medewerkers van werkloosheid te behoeden.

Alle Vlaamse partijen zeggen het systeem te willen herbekijken. Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas vroeg aan Wilmès waarom dat dan niet gebeurt. ‘Wanneer zal u die schandalige regeling eindelijk afschaffen?’

‘Moeilijk voor een regering in lopende zaken’

Wilmès antwoordde dat ‘de goede samenwerking tussen parlement en de uitvoerende macht het mogelijk moet maken om verdere vooruitgang te boeken’. Maar de ontslagnemende premier zei dat het aan de volgende regering is om iets aan de regeling te wijzigen.

‘Deze specifieke casus kan zeker worden aangepakt in het kader van het volgend regeerakkoord’, aldus Wilmès. ‘Het is moeilijk voor een regering in lopende zaken, met 38 zetels, om maatregelen te nemen voor de volgende regering.’

Wetsvoorstel Vlaams Belang

Barbara Pas reageerde dat het gebrek aan een meerderheid geen argument is, omdat een hervorming Kamerbreed wordt gesteund. ‘U zou heel eenvoudig het Koninklijk Besluit kunnen aanpassen.’ Pas voegde eraan toe dat haar partij een wetsvoorstel klaar heeft.

Een Koninklijk Besluit dient door de regering en niet het parlement gewijzigd te worden. ‘Maar via wat creativiteit kan het ook via dit wetsvoorstel’, zei Pas. ‘Ik ben zeer benieuwd naar het stemgedrag van de andere partijen hierover.’