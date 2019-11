Digitale James Dean in nieuwe Vietnamfilm

James Dean, de legendarische acteur die in 1955 omkwam in een verkeers­ongeluk, wordt digitaal gereanimeerd om de hoofdrol te spelen in een nieuwe film. Dat meldt The Hollywood Reporter.

De relatief onbekende regisseurs/­producers Anton Ernst en Tati Golykh hebben van Deans nabestaanden de toe­stemming verkregen om de beeltenis van de acteur te gebruiken voor de verfilming van Finding Jack, een roman van Gareth Crocker over een Amerikaanse soldaat in de Vietnamoorlog, die zich ontfermt over een gewonde labrador, Jack, maar het dier uiteindelijk moet achterlaten.

De filmmakers willen Dean weer tot leven wekken op basis van bestaande filmbeelden en foto’s, die dan digitaal ­bewerkt worden. Een andere acteur zal zijn stem lenen aan de digitale Dean.

Waarom Dean, en geen levende acteur? ‘We hebben lang gezocht naar de juiste acteur,’ zegt Ernst aan The Hollywood Reporter, ‘maar het personage is erg complex. Na maanden zoeken besloten we dat het James Dean moest zijn.’

James Dean speelde (tot nu) maar in drie films mee: East of eden, Rebel with­out a cause en Giant. De twee laatste kwamen pas na zijn dood in de zalen.