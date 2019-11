Christophe Busch moet onmiddellijk vertrekken bij Kazerne Dossin

Christophe Busch nam deze week afscheid van de Kazerne Dossin maar zou normaal nog vier maanden aanblijven. Dat gaat niet door, hij moet onmiddellijk weg, besliste de raad van bestuur.

Busch gaf deze week uitleg over de reden van zijn vertrek aan De Standaard: ‘Het gaat erom dat mijn manoeuvreerruimte beperkt werd op een manier die voor mij niet meer netjes aanvoelde. Ik heb grenzen gesteld, daar is men een paar keer overgegaan. Op een bepaald moment moet je dan een onomkeerbare beslissing nemen, zodat het de organisatie niet verder zou schaden. Dan moet je afronden en iets nieuws zoeken.’

Hij had ook een brief geschreven aan de raad van bestuur, waarin hij uitlegt waarom hij niet kon blijven. De bedoeling was wel dat hij de komende maanden in een overgangsperiode zou aanblijven.

Volgens één bron was er daarover ongenoegen bij het personeel. Het hoofd van de communicatiedienst van de Kazerne Dossin, Klaartje De Boeck, ontkent dat met klem. Gisterenavond vond een bijzondere raad van bestuur plaats, waarin beslist werd dat Busch onmiddellijk moest vertrekken. Adjunct-directeur Veerle Vanden Daelen zal Busch ook meteen opvolgen, met volle bevoegdheid.

Sinds 2012 werkte Busch voor de Kazerne Dossin, eerst als operationeel directeur, sinds 2016 als ­algemeen directeur. Busch werd gecontacteerd maar wenste niet te reageren.