Iron Maiden is eerste headliner op feesteditie Graspop in 2020

De Britse metalband Iron Maiden is de eerste headliner voor het festival Graspop Metal Meeting (GMM) in 2020. Voor de 25ste editie breidt het metalfestival overigens uit met een vierde volwaardige festivaldag, zo heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt.

GMM vindt plaats in het derde weekend van juni 2020, op de Stenehei in Dessel. Voor de jubileumeditie komen er vier volwaardige festivaldagen op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Iron Maiden zal mainstage 1 afsluiten op donderdag 18 juni. ‘De Britten zijn doorheen de jaren uitgegroeid tot ons huisorkest en kunnen dus niet ontbreken op onze 25ste verjaardag’, aldus de organisatie.

‘Fan favourites’

Iron Maiden houdt halt op de Stenehei tijdens de laatste etappe van hun ‘Legacy Of The Beast’-tournee. ‘Sinds de start van de tour in 2018 heeft de band voor bijna twee miljoen fans in 39 landen over de hele wereld gespeeld’, aldus Graspop.

Maiden zal hits en ‘fan favourites’ uit de hele carrière van de band opvoeren. Zanger Bruce Dickinson laat alvast weten dat de band enthousiast is terug te keren naar Graspop.

Het evenement begon in 1996 als een eendagsfestival. Intussen is het festival uitgegroeid tot een vaste waarde voor de metalliefhebber. Tijdens de editie in 2020 zullen meer dan 120 bands optreden op de beide hoofdpodia, de Marquee, de Red Bull Metal Dome en de Jupiler Stage, aldus de organisatie.

De ticketverkoop voor Graspop Metal Meeting 2020 start op vrijdag 15 november om 10 uur via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be.