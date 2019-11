90-jarige man maakt dodelijke val uit raam rusthuis

Een 90-jarige rusthuisbewoner is in Sint-Niklaas uit een raam van de tweede verdieping gevallen. Hij overleefde de val niet.

De feiten gebeurden rond 6 uur in het rusthuis Heilig Hart in de straat Tereken in Sint-Niklaas. De hulpdiensten kregen een oproep dat een bewoner uit het raam op de tweede verdieping was gevallen. Ter plaatse konden ze alleen nog de dood van de man vaststellen.

Het is nog niet duidelijk hoe het incident kon gebeuren. Het onderzoek naar het overlijden loopt, zegt het parket. Er is een wetsdokter aangesteld om het slachtoffer te onderzoeken.

Het Heilig Hart rusthuis is een modern gebouw dat nog maar enkele jaren in gebruik is. De ramen van de kamers zouden extra beveiligd zijn om ongevallen als deze te voorkomen. De medewerkers van de afdeling waar de man verbleef, reageerden bijzonder aangeslagen.