Hoe stuurt een piloot per ongeluk een kapingsalarm uit?

Een kaping op Schiphol: anderhalf uur lang leek het rampscenario zich te voltrekken. Maar het was een ongeluk. Hoe kan zoiets? En wie draait hiervoor op?

7500. Dat is de speciale code voor piloten om een kapingssituatie te melden. Harro Ranter, ceo en vliegveiligheidsanalist van Aviation Safety Network, legt het uit op Twitter: ‘Met de toetsen stel je de viercijferige transpondercode in. Bij een kaping 7500, bij een noodgeval 7700. De verkeersleiding kan deze code zien.’

7500, daarna versturen. en het stil alarm gaat af. Maar waarom zou iemand die cijfercode per ongeluk doorsturen? Volgens de NOS was de piloot instructies aan een piloot in opleiding aan het geven, toen het kapingsalarm geactiveerd werd. De piloot van Air Europa heeft verschillende codes laten zien, ook die van een kaping, bevestigt de luchtvaartmaatschappij aan de NOS. Dacht de piloot dat de transponder uit stond? Mogelijk, maar dat is niet bevestigd.

‘Eigenaardig’

De gevolgen waren enorm: de vlucht met de ‘kaping’ liep twee uur vertraging op, maar ook andere vertrekkende vluchten stonden een tijdlang aan de grond. Een terminal van de luchthaven ging dicht. Politie en brandweer rukten massaal uit. Anderhalf uur later pas werd duidelijk dat het om een vergissing ging.

André Berger, hoofd van piloten bij TUI, vindt het verhaal eigenaardig. ‘De codes en de werking van die transponder uitleggen aan een stagiair is nodig, maar we doen dat natuurlijk niet met díe code’, zei hij in De Ochtend op Radio 1. ‘Het is eigenaardig dat het zo gebeurd is.’

Dat het zo lang duurde voor de vergissing duidelijk werd, heeft volgens Berger alles met veiligheid te maken. ‘Het laatste wat je wil, is dat een vliegtuig wordt opgeroepen met de vraag: worden jullie gekaapt?’

Berger legt de fout bij de piloot: ‘Het is onvoorzichtig om dat te doen, ja. Het zal aan de Nederlandse overheid om te beslissen of er gevolgen aan gegeven wordt, want dat is allemaal heel duur. Ik denk dat de kosten voor de maatschappij zullen zijn, ja.’ De Spaanse luchtvaartmaatschappij tracht zich echter in te dekken, en spreekt nu over een ‘technische fout’. De piloot krijgt geen sanctie. ‘Hoezo? Er valt hem absoluut niets te verwijten. Wat valt er nog te onderzoeken?’, aldus de woordvoerder aan de NOS.