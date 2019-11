Nationale Trofee voor Sportverdienste voor Red Lions

De Red Lions hebben de Nationale Trofee voor Sportverdienste gewonnen. De Belgische hockeymannen volgen Nina Derwael op.

De Red Lions kroonden zich deze zomer tot Europees kampioen. In de finale speelden ze Spanje met 5-0 naar huis. Vorig jaar pakten ze de wereldtitel.

Nu zijn de ogen gericht op de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Het doel is olympisch goud. In 2016 moesten de Red Lions nog tevreden zijn met zilver.

De Nationale Trofee voor Sportverdienste is de oudste prijs die aan een Belgische sporter of sportploeg wordt uitgereikt en hij wordt toegekend door een jury van ex-topsporters. Een sporter kan de prijs slechts één keer winnen.

In 1959 hebben de Belgische hockeymannen de prijs al eens gewonnen, maar omdat het om een andere generatie gaat in een ploegsport laat het reglement dat toe.

Vorig jaar won turnster Nina Derwael. De jaren daarvoor wonnen David Goffin, Nafissatou Thiam , de aflossingsploeg 4x400m mannen en Daniel Van Buyten.