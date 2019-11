Gewezen Congolese krijgsheer Ntaganda veroordeeld tot dertig jaar cel

De Congolese krijgsheer Bosco Ntaganda is door het Internationaal Strafhof in Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig jaar.

Ntaganda, bijgenaamd Terminator, was al in juli door het Internationaal Strafhof in Den Haag schuldig verklaard aan misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Hij werd onder meer schuldig bevonden aan verkrachting, seksuele slavernij, moord en het rekruteren en inzetten van kindsoldaten in 2002 en 2003 in de Congolese provincie Ituri.

Als commandant van het rebellenleger UPC (Union des Patriotes Congolais) speelde ‘de Congolese Terminator’ in 2002 en 2003 een belangrijke rol bij het bloedige conflict in de noordoostelijke regio Ituri, dat het leven kostte aan 50.000 mensen en een half miljoen burgers deed vluchten.

Ntaganda werd schuldig bevonden aan achttien aanklachten waaronder moord, verkrachting, seksslavernij en het gebruik van kindsoldaten. Over de strafmaat oordeelt het Hof later. De kans is reëel dat Ntaganda in beroep gaat.

Voor het Internationaal Strafhof, opgericht in 2002, is dit verdict een lichtpuntje in een gitzwarte periode.