Europese Commissie raamt Belgisch begrotingstekort op 1,7 procent

Het tekort op de Belgische begroting zou dit jaar toenemen tot 1,7 procent van het bruto binnenlands product. Dat heeft de Europese Commissie donderdag geraamd in haar economische herfstprognoses.

De voorbije lente, toen de federale regering al ruim vier maanden in lopende zaken was beland, verwachtte de Commissie nog dat het begrotingstekort zou stijgen van 0,7 procent in 2018 tot 1,3 procent. Nu raamt ze het tekort op 1,7 procent. Bij ongewijzigd beleid zou het deficit in 2020 verder stijgen tot 2,3 procent, en tot 2,6 procent in 2020.

Binnen de eurozone kampt Frankrijk met de grootste budgettaire problemen. Het tekort dreigt er dit jaar opnieuw boven de drempel van drie procent uit te komen. Ook Italië en Spanje blijven tekorten van meer dan twee procent optekenen. Het gemiddelde begrotingstekort van de eurolanden zou dit jaar 0,8 procent bedragen.

De economie van de eurozone zou volgens de herfstprognoses dit jaar met 1,1 procent groeien. Deze lente raamde de Commissie de groei nog op 1,2 procent. België zit met een groei van 1,1 procent precies op het gemiddelde van de eurozone.