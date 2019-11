Het ribbetjesrestaurant Amadeus wordt opnieuw geteisterd door rondlopende muizen. Dat blijkt uit bovenstaande video die een wandelaar dinsdagavond maakte. Vorig jaar moest de zaak in Brussel ook al eens dicht door hygiëneproblemen. 'We hebben het restaurant in het vizier.'

Ook het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) heeft het filmpje al opgemerkt. Dat nam ondertussen contact op met de passant en vroeg hem klacht neer te leggen tegen het restaurant.

'Wij nemen dit filmpje zeer ernstig, zeker omdat het restaurant in het verleden al is gesloten wegens een gebrekkige hygiëne', vertelt Liesbeth Van De Voorde van het FAVV. Eind augustus 2018 werden restaurantvestigingen in Brussel en in Kruishoutem van deze eigenaar nog gesloten wegens problemen met ongedierte.

Klodjan Zugu van de Amadeus Groep laat weten dat het probleem van de muizen zich vooral op straat situeert. 'We hebben er samen met de verschillende buren al langer last van. Het probleem situeert zich in de afvalverwerking. De horecazaken zetten ’s avonds hun vuilniszakken buiten, maar daklozen scheuren die ’s nachts open, wat ongedierte aantrekt. Als er dan de volgende dag een levering gebeurt, kan het zijn dat die ratten mee binnenglippen. Dat is enorm moeilijk tegen te houden.'

Volgens Zugu heeft het FAVV op 21 oktober het restaurant aan een controle onderworpen, en werden er geen gebreken vastgesteld. 'De controleurs vertelden me toen dat alles volgens de regels was. Naar aanleiding van het filmpje zijn er trouwens opnieuw controleurs opgedoken woensdagavond. Ook nu konden ze geen onregelmatigheden vinden.'