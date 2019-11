Arbeiders van Punch Powertrain hebben het werk hervat

De arbeiders van Punch Powertrain in Sint-Truiden hebben het werk hervat, zo meldt het bedrijf. De werknemers hadden donderdagochtend het werk neergelegd omdat ze snel meer duidelijkheid willen over de ontslagen en het sociaal plan bij het Truiense bedrijf.

De arbeiders wilden meer duidelijkheid over de afdankingen die aangekondigd zijn bij het bedrijf. De directie kondigde eind september 120 ontslagen aan, nadat er augustus al 188 ontslagen vielen in het bedrijf dat automatische versnellingsbakken produceert. Er stond donderdag een vergadering tussen de vakbonden en de directie gepland, maar die werd door de directie afgelast.

'De arbeiders hebben heel kortstondig het werk neergelegd. Ze waren vragende partij voor meer informatie naar de verdere stappen in het proces. Die info hebben we gegeven en nadien is iedereen terug aan het werk gegaan. Alles samen heeft het pakweg een uur geduurd', zegt Yves Frenay, hr-directeur bij Punch Powertrain.



De directie verwacht dat het personeel ook de volgende shiften gewoon aan het werk zal gaan. 'We zullen de mensen van de middagshift dezelfde info geven', stelt Frenay. 'Volgende week woensdag vindt de volgende vergadering plaats.'



De eigenlijke gesprekken voor een sociaal plan moeten nog starten. De vakbonden en directie zijn momenteel bezig met het afronden van de consultatieronde. Volgens ABVV Metaal kunnen de onderhandelingen over het sociaal plan volgende week of ten laatste de week erna beginnen.Momenteel zijn bij Punch Powertrain in Sint-Truiden 1.008 mensen werkzaam, van wie 473 arbeiders en 535 bedienden.