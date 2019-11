Hier eet u het best voor minder dan 39 euro volgens Bib Gourmand

Op de uitreiking van de Michelinsterren is het nog even wachten, maar de culinaire gids pakt vandaag wel al uit met de twaalfde editie van de Bib Gourmand Benelux, met een overzicht van de beste restaurants waar u al voor 39 euro aan tafel kunt schuiven voor een driegangenmenu.

De Belgische selectie verwelkomt achttien nieuwe inschrijvingen. Opvallend is dat hier meer wordt teruggegrepen naar de traditionele Franse en Belgische keuken. Bij gezellige restaurants als La Charcuterie in Sint-Gillis en Vino Vino in Namen worden smulpapen bijvoorbeeld verleid met de typische generositeit van bistroklassiekers.

Er waait ook een vleugje Azië door de Belgische nieuwkomers. De intensiteit van Car Bon in Elsene en Station 3 in Kraainem laat liefhebbers van de Chinese keuken niet onberoerd.

Een duidelijke trend in de nieuwe editie van de Bib Gourmand is het groeiende belang van producten uit eigen grond. ‘Groenten en lokale producten worden steeds belangrijker’, vertelt Werner Loens, selectiedirecteur van de Michelin Gidsen in de Benelux. ‘Ook de chefs willen hun steentje bijdragen aan het milieu. Dat zorgt voor een frisse dynamiek. Het voedt hun creativiteit. Tel daar de vele internationale invloeden bij, en u krijgt een opwindende selectie nieuwe Bib Gourmands.’

Bij onze noorderburen zijn er 17 nieuwkomers. Ook Nederlandse chefs zijn steeds trotser op hun lokale grond. Eten bij restaurants als Boompjes in Overloon en Plantage 87 in Oude Wetering gaat gepaard met een verrassende aanpak van groenten. Ook internationale schwung valt er niet weg te denken. Bij The Green Rose in Arnhem en Coperto Restobar in Zwolle worden de gasten bijvoorbeeld meegenomen op een fantastische wereldreis.

Alle restaurants in de Bib Gourmand 2020

De Bib Gourmand Benelux 2020 wordt vanaf 22 november verkocht voor een prijs van € 17,95 (België en Nederland) en € 17,44 (Luxemburg).