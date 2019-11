Jaarlijks 160 miljoen euro besparingen bij Brussels Airlines vanaf 2022

Vanaf 2022 zal de luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines jaarlijks meer dan 160 miljoen euro besparen. Dat is donderdag aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad.

De directie van Brussels Airlines stelt op dit moment een besparingsplan voor aan de vakbonden op de bijzondere ondernemingdsraad. De kostenbesparingsdoelstelling werd vastgelegd in het kader van het toekomstplan ‘Reboot’. Volgens dat plan zal Brussels Airlines de komende jaren evolueren naar een kleinere, maar meer winstgevende maatschappij. Het doel is om tegen 2022 een winstmarge van minstens 8 procent te bereiken, waarna er weer aan groei zou kunnen worden gedacht.

Wat de impact zal zijn van de besparingen op de circa 4.200 werknemers is nog niet duidelijk. Dat zal de komende maanden, zelfs jaren, departement per departement bekeken worden. De directie engageert zich om banenverlies zoveel mogelijk op te vangen via vrijwillige vertrekken, al zijn ontslagen ook niet volledig uitgesloten.

De kosten van Brussels Airlines bedroegen in 2018 net geen 1,6 miljard euro, zo blijkt uit de jaarcijfers van de maatschappij. Vergeleken daarmee gaat het dus om een kostenbesparing van circa 10 procent.