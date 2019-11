Frankrijk start met ontruiming migrantenkampen Parijs

In het noordoosten van Parijs is de politie donderdagmorgen begonnen met het ontruimen van twee geïmproviseerde tentenkampen, waarin 600 tot 1.200 migranten verblijven. Dat heeft een journalist van het Franse persbureau AFP vastgesteld.

Bijna 600 politiemensen zijn betrokken bij de operatie, die rond 6.00 uur van start ging in zowel het noordoosten van de hoofdstad als het aangrenzende departement Seine-Saint-Denis. De migranten, die in tenten in de buurt van de Parijse ringweg leefden, worden per bus naar sportzalen of opvangcentra in de regio Île-de-France gebracht.

‘Het regent en het is koud. Ik weet niet naar waar ze me heen brengen. Maar ik ben blij dat ik ernaartoe kan gaan, want dat betekent dat ik vanavond een dak boven mijn hoofd zal hebben’, zegt Awa, een 32-jarige Ivoriaanse vrouw die enkel een rugzak bij zich heeft.

Het is de grootste ontruimingsoperatie in de Franse hoofdstad in meer dan een jaar. De actie komt er een dag nadat de Franse regering een reeks strengere migratiemaatregelen had aangekondigd. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner kondigde daarbij ook aan dat de tentenkampen in het noordoosten van Parijs ‘tegen het eind van het jaar’ ontruimd zouden worden.