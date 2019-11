Lewis Hamilton moest met “demonen” afrekenen tijdens titelstrijd

Lewis Hamilton laat weten dat hij dit jaar hard heeft moeten vechten om die zesde wereldtitel aan zijn erelijst toe te voegen.

Afgelopen weekend stelde Lewis Hamilton zijn zesde wereldtitel veilig, enkel Michael Schumacher doet beter met zeven stuks. De Brit wil benadrukken dat die wereldtitel er niet zomaar gekomen is en dat het hem bloed, zweet en tranen heeft gekost.

Na de race vertelde hij aan de verzamelde pers dat dit het moeilijkste jaar was voor het team. De tweede helft van het seizoen was de moeilijkste periode die ze als team meegemaakt hebben maar Hamilton laat weten dat hij genoten heeft van de competitie met Ferrari en Red Bull.

"We zijn het seizoen begonnen in Melbourne met de gedachte dat we een achterstand zouden hebben. Halverwege het seizoen liepen we een achterstand op, en deze tweede helft van het seizoen is een echte uitdaging geweest."

De uitdagingen waren niet enkel op de baan te vinden in 2019. De dood van Niki Lauda heeft een grote impact gehad op Hamilton, zowel als mens dan als sportman.

"We verloren Niki dit jaar. Een cruciaal en echt onmisbaar lid van ons team en het was echt een emotionele achtbaan die we met het verlies van Niki hebben meegemaakt."

"Ik begreep niet dat we allemaal in veel opzichten op elkaar lijken. Ik zou zeggen dat ik dit jaar dacht dat het verlies van Niki niet zo'n grote impact op me zou hebben."

"Het was echt verontrustend, ik mis hem vandaag heel erg en ik realiseerde me niet hoeveel ik van hem hield".

"Als zoiets gebeurt kan je veel twijfels in je hoofd krijgen en denken: oké, is het tijd om te stoppen of zal ik door blijven gaan?"

Hamilton vertelt dat ook hij, net als iedereen, dingen heeft in het leven waar hij mee worstelt.

"Ik worstel ook met veel verschillende dingen, vecht tegen bepaalde demonen en probeer ervoor te zorgen dat ik als persoon voortdurend aan het groeien ben."

Welke die demonen precies zijn wil Hamilton niet kwijt maar het is zeker dat de dood van Anthoine Hubert in Spa er een van is. Hij geeft ook toe dat er afgelopen jaar momenten geweest zijn, zoals bij de dood van Niki Lauda, dat hij zijn toekomst in de F1 in vraag gesteld heeft.

"Er is nog leven na de F1. Ik wil nog steeds tijd doorbrengen met mijn familie, ik wil nog steeds op een dag een gezin hebben, al die verschillende dingen."

"Maar ik heb de plicht om meer te doen. Ik hou nog zoveel van wat ik doe dat ik denk dat er niet veel is dat me in die zin kan tegenhouden."

