‘Down the road’ wint AIB Impact Award in Londen

Down the road, het Eén-programma waarin Dieter Coppens op reis gaat met zes jongeren met het syndroom van Down, won gisteren een AIB Impact Award in Londen. De Association for International Broadcasting reikt jaarlijks prijzen uit aan omroepen en programmamakers van over de hele wereld.

De award erkent een programma dat een grote sociale of politieke impact heeft. Vorig jaar ging de prijs naar een reportage van CNN International over slavenhandel in Libië. Het is de eerste keer dat een feelgood-programma de prijs wint. ‘Tijdens de reis werd ik elke dag verrast door hoe mijn zes reisgenoten naar de wereld keken’, zegt Dieter Coppens. ‘Ik heb ingezien dat ze veel meer kunnen dan iedereen denkt en dat ze bijzondere talenten hebben. Dat heeft Vlaanderen ook gevoeld. Dat ook de rest van de wereld dat inziet, daar konden we alleen maar van dromen.’

Down the road werd beloond met de impactprijs wegens de ‘brede impact’ die het programma heeft, legt Gunda Cannon van AIB uit: ‘Down the road is een programma waarvan de impact veel breder gaat dan enkel de televisie-uitzendingen of online fragmenten. Iedereen die de reeksen gezien heeft, zal iets hebben voelen veranderen vanbinnen. Die persoon zal mensen met het downsyndroom niet meer op dezelfde manier kunnen bekijken. Van nu af aan zijn zij gewone mensen als jij en ik. Die verandering is niet enkel voelbaar bij de kijkers zelf, maar zet zich door naar vrienden, familie, collega’s... De impact van het programma blijft zo uitdijen. Een fantastische prestatie.’

Het programma won eerder al de Rose d’Or, de eerste prijs in de categorie ‘Documentaries - Human relations and values’ op het World Media Festival in Hamburg, en de Zilveren Award op het New York Festival voor TV & film in de categorie ‘Reality TV Drama’.