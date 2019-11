CHAMPIONS LEAGUE. Real Madrid geeft Galatasaray flink pak slaag, onwaarschijnlijke slotfase in Dinamo Zagreb-Shakhtar

Real Madrid heeft Galatasaray een flink pak voor de broek gegeven in de groep van Club Brugge. Manchester City sleepte met een veldspeler tussen de palen een punt uit de brand bij Atalanta, en de slotfase tussen Dinamo Zagreb en Shakhtar was met vier late goals en twee rode kaarten absoluut niet voor hartlijders. Een overzicht van alle Champions League-actie van woensdagavond.

In groep A van Club Brugge wist Real Madrid wat het te doen stond thuis tegen Galatasaray: winnen. En dat had de nog maar 18-jarige Rodrygo duidelijk goed begrepen. Minuut 4: voorzet Marcelo, goal Rodrygo. Minuut 7: voorzet Marcelo, goal Rodrygo. Toen Real nog voor het kwartier een penalty kreeg en Sergio Ramos die met een subtiele panenka benutte, was het al over en sluiten. Nog voor rust trapte Karim Benzema op aangeven van Man van de Match Rodrygo de 4-0 op het bord.

Foto: REUTERS

In de slotfase blinkte Rodrygo die titel zowaar nog op met zijn derde treffer - een hattrick. Even daarvoor had Karim Benzema zijn naam ook nog eens op het scorebord gezet, goed voor een zware 6-0-eindstand. Eden Hazard kon zich opnieuw niet helemaal doorzetten bij Real en werd in de tweede helft naar de kant gehaald, Thibaut Courtois speelde de hele wedstrijd.

Galatasaray krijgt zo een flink oplawaai net voordat het Club Brugge mag ontvangen in een cruciaal duel om de derde plek. Gala zal tegen Club ook de geschorste Steven N’Zonzi moeten missen.

Rechtsback tussen de palen bij Manchester City

Raheem Sterling zette Manchester City, met Kevin De Bruyne in de basis, al vroeg op rozen tegen Atalanta. Net voor rust moest Gabriel Jesus vanop elf meter altijd de 0-2 maken, maar de Braziliaan trapte de bal onbegrijpelijk ver naast. Na rust sloeg het team van Timothy Castagne echter terug: Mario Pasalic kopte een voorzet staalhard tegen de touwen.

Foto: REUTERS

Tien minuten voor tijd kregen de Citizens het nog warm toen Claudio Bravo rechtstreeks rood pakte voor een fout op een doorgebroken speler. Tot overmaat van ramp was eerste doelman Ederson bij de rust al geblesseerd vervangen bij de City, waardoor veldspeler Kyle Walker moest gaan postvatten in doel. Toch overleefden de Citizens (1-1), en blijven ze met 10 op 12 op kop van groep C. Atalanta pakt zijn eerste puntje. KDB speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers, Castagne werd bij Atalanta in de toegevoegde tijd naar de kant gehaald.

Shakhtar knokt zich in blessuretijd nog van 3-1 naar 3-3

In de andere match in groep C verzorgden Dinamo Zagreb en Shakhtar het spektakel. In een cruciale match om plek twee stond het lang 1-1, tot het slotkwartier. Na een rode kaart aan elke kant leek Zagreb met late goals van Ivanusec en Ademi de volle buit te pakken, maar in blessuretijd scoorde Shakhtar nog… twee keer. In minuut 93 en minuut 98 (!). Door het 3-3-gelijkspel komen de Oekraïners nu op die felbegeerde tweede plek.

Foto: AP

In groep B startten Toby Alderweireld en Christian Eriksen op de bank bij Tottenham ten voordele van Eric Dier en Giovani Lo Celso. Dat rendeerde op bezoek bij Rode Ster Belgrado. Na een ware flipperkastfase was het immers Lo Celso die de Spurs op voorsprong trapte. Na rust breidde Son Heung-Min de voorsprong van Tottenham uit op de tegenaanval met twee treffers op enkele minuten. Hij excuseerde zich bij het vieren zelfs nog eens voor zijn rol in de enkelbreuk van Everton-speler André Gomes afgelopen weekend. Helemaal in het slot mocht de ingevallen Eriksen nog de 0-4 scoren. Daardoor staat Tottenham nu afgetekend tweede, achter het al geplaatste Bayern München.

Uitslagen:

PSG-Club Brugge 1-0

Real Madrid-Galatasaray 6-0

Rode Ster Belgrado-Tottenham Hotspur 0-4

Dinamo Zagreb-Shakhtar Donetsk 3-3

Atalanta-Manchester City 1-1

Leverkusen-Atlético Madrid 2-1

Bayern München-Olympiakos 2-0

Lokomotiv Moskou-Juventus 1-2