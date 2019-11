Dendermonde verkiest broers Cassiman tot Vier Heemskinderen voor Ros Beiaardommegang

In de Oost-Vlaamse gemeente Dendermonde zijn vier broers verkozen tot de Vier Heemskinderen. Zij mogen in mei 2020 bij de Ros Beiaardommegang op het houten paard zitten.

De ommegang beeldt de legende uit van het Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen. Op het houten paard, dat een ton weegt en gedragen wordt door twaalf mannen, mogen vier broers zitten die in Dendermonde geboren zijn.

Vijf gezinnen hadden zich kandidaat gesteld voor de editie van 24 mei 2020. In het Ros Beiaardhandvest staat dat de vier broers na elkaar geboren moeten zijn, zonder onderbreking door de geboorte van een meisje. De broers moeten op de dag van de ommegang tussen 7 en de 21 jaar oud zijn.

‘Een ander criterium is dat ze onafgebroken in Dendermonde moeten wonen, maar we hebben beslist om dat criterium te skippen, want geen van de kandidaat-gezinnen voldeed aan de voorwaarde. Het doorslaggevende criterium bleek de geboorteplaats van de ouders, want alleen in het gezin Cassiman zijn de vader en de moeder uit Dendermonde afkomstig’, zei burgemeester Piet Buysse (CD&V).

De broers Maarten (15), Wout (11), Stan (9) en Lander (9) Cassiman zullen op 24 mei urenlang op het paard mogen zitten tijdens de ommegang. In de sage van het Ros Beiaard moesten de Heemskinderen het afleggen tegen Karel De Grote, die het paard wilde ombrengen. Met zware molenstenen om de nek werd het ros in de Dendermonding gegooid en het verdronk, maar in de apotheose van de ommegang op de Grote Markt komt het paard als overwinnaar tevoorschijn.

‘We zijn zeer blij’, zegt Maarten. Ook de jongste broers zijn enthousiast. ‘Ik ga stoer doen op het paard’, zegt Lander. ‘En ik ga met het zwaard zwaaien.’

Het folkloristische spektakel is door Unesco erkend als immaterieel werelderfgoed en vindt om de tien jaar plaats. De traditie bestaat al minstens sinds 1460 in Dendermonde.