Ursula Von der Leyen kiest voor Roemeense en vraagt Britse kandidaat-commissaris

Om het beloofde gender­evenwicht in haar Commissie zo veel mogelijk te redden, kiest Von der Leyen voor een Roemeense kandidate en roept ze de medewerking van Boris Johnson in.

Ursula von der Leyen, de volgende voorzitster van de Europese Commissie, ­selecteerde het ervaren Europarlementslid Adina ­Valean als de Roemeense kandidaat-commissaris voor Transport. De nieuwe conservatieve regering in Boekarest had een voorkeur voor haar jongere collega Siegfried Muresan.

Maar Von der Leyen had beloofd dat ze een genderevenwichtige Commissie op de been zou brengen. Doordat de Française Sylvie Goulard niet door de hoorzittingen in het Europees Parlement raakte en vervangen werd door Thierry Breton, stond de teller voor de selectie van Valean op vijftien mannen tegen elf vrouwen. Volgens Politico waarschuwde Iratxe García, de fractieleidster van de sociaaldemocraten, Von der Leyen dat haar fractie moeilijk zou doen bij de hoorzitting als ze geen vrouw selecteerde.

De ­sociaaldemocraten zijn sowieso niet opgezet met het feit dat de machtsbalans in de Commissie opnieuw richting EVP neigt door de machtswissel in Boekarest en de kandidatuur van Breton. Die laatste steunde Emmanuel Macron tijdens de campagne voor de Franse presidentsverkiezingen in 2017, maar was tot dan lid van de conservatieve partij Les Républicains. ‘Ik maak me zorgen over de politieke balans, die al wat in de richting van de EVP verschoven is door vorige maatregelen’, zei zwaargewicht Frans Timmermans, die eerste vicevoorzitter zal worden. Timmermans was al ongelukkig over het feit dat Von der Leyen – tegen de afspraken in – de EVP’er Valdis Dombrovskis en de liberale Margrethe Vestager naast hem in de pikorde plaatste.

Von der Leyen drong er per brief bij de Britse premier Boris Johnson op aan alsnog Britse kandidaat-commissarissen voor te dragen, aangezien de Brexit weer is uitgesteld. Een Britse politica zou het aantal vrouwen alsnog op dertien brengen