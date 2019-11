KBC wil niet meer samenwerken met voetbalclub Lommel SK

Lommel SK betreurt dat de bank KBC niet meer wenst samen te werken met de voetbalclubs uit de competities 1A en 1B. Dat zegt de Noord-Limburgse voetbalclub uit 1B in een persmededeling, nadat Het Belang van Limburg woensdag berichtte dat KBC de samenwerking met Lommel SK heeft stopgezet.

'Lommel SK wil benadrukken dat de continuïteit geen enkel probleem vormt, aangezien onze club kan terugvallen op een aantal bankinstanties die wel geloven in onze werking', klinkt het in een persmededeling. 'Groen-wit wenst de professionalisering van de club verder te zetten en wil daarbij zijn uitmuntende jeugdwerking blijvend verbeteren, haar engagement ten aanzien van de gemeenschap opnemen en het beste zakelijke platform uit de regio te bieden om sportieve stappen vooruit te kunnen zetten.'

Volgens Lommel SK hebben dus meerdere clubs in 1A en 1B moeilijkheden bij hun samenwerking met KBC. Mogelijk speelt dat vooral clubs met buitenlandse aandeelhouders parten. Net zoals in Nederland zijn de Belgische banken vandaag immers extra waakzaam door de strengere wetgeving en regelgeving, omdat ze anders zware boetes riskeren. KBC wenste woensdag niet te reageren op het individuele dossier van Lommel SK, omwille van haar wettelijke discretieplicht als financiële instelling.

Of de demarche van KBC te maken heeft met het onderzoek naar fraude en witwassen in het voetbal, waarin trainer Peter Maes in verdenking werd gesteld, is niet duidelijk.