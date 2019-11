Arsenal geeft late zege uit handen en is nog niet zeker van overwintering in Europa League-groep van Standard

Arsenal telt niet langer het maximum in de Europa League-groep van Standard. In een vooruitgeschoven match van de vierde speeldag bracht Mustafi de Gunners op bezoek bij Vitoria Guimaraes wel nog op voorsprong, maar in blessuretijd schonk Bruno Duarte de Portugezen alsnog hun allereerste punt. Daardoor is Arsenal nog niet zeker van overwintering in Europa.

Beide doelpunten in het Afonso Henriquesstadion vielen in de slotfase. Shkodran Mustafi leek de Gunners met een treffer tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd de drie punten te bezorgen, totdat Bruno Duarte in de toegevoegde tijd toch nog een punt uit de brand sleepte voor de thuisploeg, die daarmee de nul wegveegde.

Ondanks het eerste puntenverlies blijft Arsenal met tien punten uit vier wedstrijden autoritair aan de leiding in de groep, met vier punten meer dan Eintracht Frankfurt dat donderdag op bezoek gaat bij Standard (3 punten) voor een duel met de tweede plaats als inzet.