Catherine Deneuve in ziekenhuis na beroerte

De Franse actrice Catherine Deneuve (76) is in het ziekenhuis opgenomen na een beroerte.

De actrice had een lichte ‘ischemische beroerte’, zo meldt de familie van de actrice aan persbureau AFP. Daarbij neemt de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen af.

‘Gelukkig zijn haar motorische vaardigheden niet getroffen’, klinkt het. ‘Ze zal enkele dagen rust nodig hebben.’

In de jaren zestig groeide Deneuve uit tot een internationale filmster. Ook nu acteert ze nog. De voorbije weken werkte ze aan een film met regisseuse Emmanuelle Bercot.

Vorig jaar verontschuldigde ze zich nog bij slachtoffers van misbruik nadat ze mee een brief had ondertekend naar aanleiding van de #MeToo-affaire. In die brief schreven honderd bekende vrouwen dat #MeToo volgens hen ontaard was in een ‘vorm van feminisme die mannenhaat uitdrukt’.