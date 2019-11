Wonen tussen schimmels, ratten en kakkerlakken: waarom vluchtelingen in ons land in krotten leven

Journalist Yves Delepeleire bekeek de woonsituatie van een aantal erkende vluchtelingen in Leuven. Hij schrok van wat hij aantrof.

Ze duiken steeds vaker op in de Vlaamse woonstatistieken: vluchtelingen uit Syrië, Irak en Afghanistan die in panden leven die eigenlijk onbewoonbaar zijn. Hij legt uit hoe moeilijk het voor kwetsbare groepen in de samenleving is om geschikte woonruimte te vinden. ‘De huurmarkt in Vlaanderen is een puinhoop.’

Credits

Journalist Yves Delepeleire | Host Nele Eeckhout | Redactie Nele Eeckhout, Anna Korterink | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche

