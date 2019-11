Nicolas De Vos overleefde als enige het drama waarbij vier studenten tien jaar geleden van de weg werden gemaaid

Op 11 november 2009 maaide een chauffeur onder invloed van alcohol vier geneeskundestudenten van de baan in de Vijverstraat in Oosterzele.

Laetitia Vandevelde (18) stierf ter plekke, Lauren De Cleyn (17) en Emilie Leus (18) overleden in het ziekenhuis. Alleen Nicolas De Vos, toen 19, overleefde de klap. Tien jaar later vertelt hij zijn verhaal. ‘Waarom ik de kans heb gekregen om verder te leven, en zij niet – dat blijft heel erg moeilijk.’

