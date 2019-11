Club Brugge-spelers met vliegtuig naar Parijs

Voor de match tegen PSG hebben de spelers van Club Brugge het vliegtuig genomen. Een vlucht van 45 minuten. Morgen keren ze wel met de bus terug. Een evenwicht tussen ecologie en sport: kan het?

Nu de Champions League en de Europa League goed op gang zijn gekomen, reizen de spelers van Club Brugge, Racing Genk, KAA Gent en Standard Luik Europa rond. Vaak zijn het korte tripjes. Naar Parijs en Frankfurt, of iets verder: Wolfsburg en Liverpool.

Het vliegtuig blijkt in veel gevallen de eerste optie voor die verplaatsingen. Zo is Club Brugge gisteren voor de match tegen PSG in Parijs vanuit de luchthaven van Oostende vertrokken. Bij Brugge klinkt het dat er een evenwicht tussen ecologische en sportieve overwegingen is gezocht. Enkel de spelers - niet de entourage - vlogen naar Parijs. Iedereen keert met de bus terug. Die sportieve overweging houdt in dat het vliegtuig de reistijd bij de spelers minimaliseert.

Eén of twee uur verschil

Is dat zo? Een korte berekening geeft het volgende resultaat:

- vliegtuig: 30 minuten met de bus naar de luchthaven, ongeveer 30 minuten check-in, 45 minuten vliegen. Totaal: 1.45 uur.

- trein: 1.15 uur met de bus naar Rijsel, ongeveer 30 minuten check-in, één uur reistijd. Totaal: 2.45 uur.

Het verschil tussen trein en vliegtuig bedraagt één uur. Met de bus zal de reistijd eerder 3.45 uur bedragen. Het verschil tussen vliegtuig en bus is dus groter.

Paris, on est là! ???? pic.twitter.com/nLwUkXHSDE — Club Brugge KV (@ClubBrugge) November 5, 2019

Ook Racing Genk nam voor de trip naar Liverpool het vliegtuig. In Liverpool komt geen rechtstreekse (hogesnelheids)trein vanuit België toe. Een verplaatsing per trein zou al snel urenlang duren. Het vliegtuig blijkt dan de eerste optie voor de club.

KAA Gent verkoos voor de wedstrijd tegen Wolfsburg ook het vliegtuig. Gent-Wolfsburg is ruim zes uur met de bus. En een goede treinverbinding naar de Duitse stad is er evenmin. Met het vliegtuig staan de Buffalo’s er in een dik uur.

Frankfurt by bus

Andere clubs slagen er wel in om het vliegtuig aan de grond te houden. Het team van Standard Luik nam twee weken geleden de bus naar Frankfurt voor zijn wedstrijd in de Europa League. Dat is toch snel 3.30 uur rijden. Ongeveer even ver als Brugge-Parijs. En dat terwijl zowel in Luik als Frankfurt een luchthaven te vinden is. De entourage van de club reed met auto’s naar Frankfurt.

RSC Anderlecht nam in het verleden dan weer standaard de trein voor Europese wedstrijden naar Londen en Parijs. Dat was zo voor wedstrijden tegen Arsenal, Tottenham en PSG tussen 2014 en 2017.