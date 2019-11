Belgische architect Juliaan Lampens is overleden

De Belgische architect Juliaan Lampens, bekend om zijn betonarchitectuur uit de jaren zestig en zeventig, is overleden in Gent. Dat werd bevestigd aan onze redactie. Hij werd 93 jaar oud.

Juliaan Lampens, geboren in 1926, leerde het ambacht van het bouwen eerst bij zijn vader, die schrijnwerker was. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog ging hij architectuur studeren en twee jaar voor hij zijn diploma had, begon hij al huizen te bouwen. Geïnspireerd door het brutalisme van Le Corbusier, werkte hij vooral met beton.

Hij is een architect van huizen gebleven, op uitzonderingen na zoals de bibliotheek van Eke (1970) en de bedevaartskapel Onze-Lieve-Vrouw van Kerselare in Edelare (1966). Voor grote opdrachten was in Vlaanderen in die tijd altijd politieke steun nodig, zei Lampens destijds, en dat spel wilde hij niet meespelen.

Zijn twee radicaalste huizen zijn de woning Vandenhaute in Huise (1967) en de woning Van Wassenhove in Sint-Martens-Latem (1974). Het zijn beide betonnen monolieten, binnenin helemaal open. Lampens wilde bouwen los van modegrillen en wispelturigheid, zo harmonisch mogelijk betrokken op de omgeving.

‘Die moderne architectuur maakt de os niet vet. Je hebt aan een moderne woning vijf keer meer werk voor hetzelfde loon’, zei Lampens ooit over zijn werk. ‘Ik heb drie zonen laten studeren. Gelukkig zijn ze geen architecten geworden.’

Vier van Lampens’ woningen werden de voorbije jaren als monument geklasseerd. In 1995 won hij de Grote Architectuurprijs van België.

Tot 1991 was hij ook hoogleraar aan Sint-Lucas.