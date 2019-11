JobFixers opent ‘tegen de markt in’ 25 nieuwe kantoren

Het uitzendselectiebedrijf JobFixers van de familie Cracco en Lieven Bonamie opent voor eind maart 25 nieuwe kantoren. ‘We groeien met 50 procent tegen de markt in’, reageert Bonamie.

De uitzendmarkt krimpt al enkele kwartalen blijkt uit de cijfers van de sectorfederatie Federgon. Bonamie zegt dat dit hem er niet van weerhoudt het gaspedaal ingedrukt te houden. ’Onze omzet stijgt dit jaar met de helft en we verwachten dat dit komend jaar ook zo is.’

JobFixers telt momenteel 69 kantoren en denkt tegen eind dit jaar op 75 uit te komen. In het eerste kwartaal van volgend jaar komen er 25 kantoren bij. De bedoeling is om tegen eind 2021 op 150 kantoren te landen.

Philip Cracco en Lieven Bonamie verdienden hun sporen bij Accent, het bedrijf dat door Cracco én Conny Vandendriessche werd opgericht en later werd verkocht. Vandendriessche is er nog minderheidsaandeelhouder maar Cracco richtte samen met Bonamie JobFixers op.

‘We zijn geen klassiek uitzendkantoor. Je moet niet naar ons bellen en vragen van lever me 100 chauffeurs. Wij vertrekken van uit de werknemer. Als we een goede elektricien hebben, zoeken we het bedrijf dat het best bij hem past. De bedoeling is immers dat hij daar naderhand een vast contract krijgt. Het segment van tijdelijke jobs, interesseert ons niet direct’, zegt Bonamie.

JobFixers mikt op KMO’s en plaatst vooral technische (arbeiders)profielen. De nieuwe kantoren komen er straks in de Kempen, Vlaams-Brabant én Antwerpen. Bonamie verwacht dat JobFixers dit jaar met een positieve brutobedrijfswinst eindigt van 2 miljoen. ‘Omwille van de opstartkosten hadden we daar nog niet op gerekend’, zegt hij. Cracco en Bonamie zoeken extern kapitaal voor de verdere expansie van hun bedrijf.