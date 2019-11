Eneco wil deal met gascentrale van Vilvoorde

Eneco blaast een oud plan van een nieuwe gascentrale in Manage in Henegouwen nieuw leven in. Tegelijk wil het op korte termijn de elektriciteit van de gascentrale van Vilvoorde gaan afnemen.

Energieleverancier Eneco heeft sinds kort met de Nederlander Jean-Jacques Delmée een nieuwe topman. Zijn aantreden wordt meteen aangegrepen om de koers van de nummer drie van de Belgische elektriciteitsmarkt bij te sturen. Tot nog toe profileerde Eneco zich als een puur groene energieleverancier. Maar volgens Delmée zal Eneco de komende jaren niet zonder gascentrales kunnen om de schommelingen van zijn hernieuwbare energieproductie op te vangen.

Eneco heeft alvast besloten om een oud project uit de schuif te halen. Door de overname van Eni België in 2018 heeft ze ook een plan voor de bouw van een gascentrale in het Waalse Seneffe geërfd. De nieuwe topman Jean-Jacques Delmée kondigde vanmorgen tijdens zijn eerste persconferentie aan dat er terug werk van wordt gemaakt om alle vergunningen in orde te krijgen tegen ten laatste 2022. Zodat de bouw van de centrale tegen 2025 een haalbare kaart blijft.

De topman van Eneco voegde er echter onmiddellijk aan toe dat nog geen beslissing is genomen of het project al dan niet wordt gerealiseerd. Het project van een gascentrale in Manage is overigens al meer dan tien jaar oud. Het ging destijds over de bouw van een gascentrale met een capaciteit van 450 megawatt. De top van Eneco laat nu verstaan dat het denkt aan een capaciteit van 850 megawatt.

Niet het enige gasproject

Het is overigens niet het enige gasproject van Eneco. De nieuwe topman maakt er ook geen geheim van dat er onderhandelingen aan de gang zijn met de gascentrale van Vilvoorde. Eneco is aan het praten over een afnamecontract. Streefdoel is om nog eind van dit jaar een overeenkomst af te sluiten, stelt Delmée.

De gascentrale van Vilvoorde was de voorbije winter een van de cruciale schakels om de stroomvoorziening in België te vrijwaren. Electrabel had toen de centrale nodig om het uitvallen van de kerncentrales op te vangen. Half mei liep Vilvoorde opnieuw in de kijker toen een totaal onbekende investeerder -BTK Invest- zich sterk maakte dat het met Qatarese steun de bestaande gascentrale met een capaciteit van 255 megawatt ging kopen. Om daarna op de site twee splinternieuwe gascentrales met een vermogen van 870 megawatt elk te bouwen.