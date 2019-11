Toeristen neergestoken in Jordaanse trekpleister

Acht mensen onder wie buitenlandse toeristen zijn neergestoken in Jerash, een toeristische trekpleister in Jordanië. De dader is gearresteerd.

Het gaat om drie Mexicanen, een Zwitserse en vier Jordaniërs, zegt de Jordaanse minister van Gezondhed Saad Fayez Jaber aan persbureau Reuters.

De dader zou een 22-jarige man zijn. Een Amerikaanse toerist zegt aan de BBC dat de dader in het zwart gekleed was en een masker droeg. Volgens hem sprong hij over een omheining en begon hij willekeurig mensen neer te steken.

Op beelden is te zien hoe een vrouw bloedend op de grond ligt. Een andere vrouw roept om hulp. ‘Er is een steekpartij geweest. Ze hebben een mes. Help hem alstublieft!’

De Romeinse ruïnes van Jerash lokken elk jaar duizenden bezoekers. Jordanië wordt beschouwd als een veilige bestemming in het Midden-Oosten. Aanslagen tegenover toeristen zijn uitzonderlijk.