Nederlandse advocaat vanuit rijdende auto neergeschoten

De advocaat Philippe Schol is vanuit een rijdende auto neergeschoten in het Duitse Gronau, vlak over de grens bij Enschede. De tweede Nederlandse advocaat die beschoten wordt in korte tijd.

Het slachtoffer, de 43-jarige Schol, is volgens de Duitse politie zwaargewond geraakt. Het zou gaan om een advocaat gespecialiseerd in onder meer ondernemingsrechtelijke en juridische dienstverlening. Zijn advocatenkantoor in Enschede kan geen commentaar geven.

‘De achtergronden van de aanval zijn op dit moment nog niet bekend, maar we hebben aanwijzingen dat gericht werd geschoten op de man uit Gronau’, verklaart de officier van justitie in Münster.

De man werd meerdere keren beschoten vanuit een witte auto met Nederlands kenteken. Daarin zouden meerdere mensen hebben gezeten. De daders zijn nog niet gearresteerd. Duitse en Nederlandse agenten zijn aan het zoeken.

De regionale krant Tubantia meldt dat volgens betrouwbare bronnen de advocaat al geruime tijd ernstig werd bedreigd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) was daarvan ook op de hoogte. Volgens diezelfde bronnen kreeg hij zelfs enige tijd beveiliging.

Faillissement sportschool

De aanslag houdt volgens de Nederlandse krant De Telegraaf vermoedelijk verband met de werkzaamheden die hij vorig jaar als curator had in het faillissement van een sportschool in Losser. Dit zegt de deken van advocaten in Overijssel, Carl Luttikhuis. ‘We kunnen het niet met zekerheid stellen, maar uitsluiten doen we het ook niet’.

Begin vorige maand vond bij dezelfde sportschool een schietincident plaats. ‘Dat was op dezelfde dag dat de sportschool vorig jaar failliet ging’, aldus Luttikhuis. ‘In oktober vlogen daar de kogels door de ramen. Naar aanleiding daarvan hebben wij als orde van advocaten procedures in werking gesteld om de heer Schol te beveiligen.’

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft ‘geschokt’ gereageerd op de beschieting. ‘Eerder al is met de moord op Derk Wiersum een grens overschreden. De veiligheid van advocaten verdient serieuze aandacht en toereikende middelen’, schrijft de NOvA op Twitter.

Wiersum werd in september voor zijn woning doodgeschoten. Hij vertegenwoordigde de kroongetuige in het proces-Marengo, dat draait om een reeks liquidaties in het criminele circuit.