Vivienne Westwood in de bres voor Assange: ‘Hij zal sterven als wij hem niet vrijlaten’

De Britse modeontwerpster Vivienne Westwood sprak dinsdagavond het publiek toe tijdens een protestactie in Londen om de uitlevering van Wikileaks-klokkenluider Julian Assange tegen te houden.

Sinds Julian Assange in april werd opgepakt in de ambassade van Ecuador in Londen, wordt in de Verenigde Staten geijverd voor zijn uitlevering, zodat hij kan berecht worden voor spionage.

Dinsdagavond kwamen een honderdtal betogers samen voor het ministerie van Binnenlandse Zaken in Londen in een poging om die uitlevering tegen te houden, onder wie ook modeontwerpster Vivienne Westwood en zangeres M.I.A.

Westwood, die Assange heeft bezocht tijdens zijn ballingschap in de ambassade en recent nog in de gevangenis van Belmarsh, nam het woord en zei dat de klokkenluider ‘een vriendelijke, goedhartige vrijheidsstrijder was’ en ‘een politieke gevangene’. ‘Julian Assange zal sterven als wij hem niet vrijlaten’, aldus de 78-jarige modeontwerpster die een papieren masker droeg dat het gezicht van Assange moest voorstellen.

In juni sprak ze ook al eens haar bezorgdheid uit over de opsluiting en mogelijke uitlevering van Assannge. 'Als Julian gaat, dan zijn we ook de vrijheid kwijt', klonk het toen.

Ook John Shipton, de vader van Assange, was dinsdagavond aanwezig bij de protestactie.

De zitting over de vraag tot uitlevering staat voorlopig gepland voor eind februari 2020. In oktober werd de vraag van Assange om de zitting drie maanden uit te stellen nog verworpen. Bij een veroordeling op alle achttien punten van de Amerikaanse aanklacht hangt de stichter van klokkenluiderswebsite Wikileaks 175 jaar cel boven het hoofd.

Foto: Photo News

Foto: AFP