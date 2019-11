Verdachte bekent moord op ex-vriendin in Wevelgem

De verdachte van de moord op zijn 36-jarige ex-vriendin in Wevelgem heeft bekentenissen afgelegd. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

De man moest woensdag voor de onderzoeksrechter verschijnen en die heeft beslist dat hij aangehouden blijft op verdenking van moord.

Het slachtoffer was ongeveer elf jaar samen met de verdachte. In de zomer gingen ze uit elkaar, maar dat kon de man moeilijk verdragen. Sinds de breuk zou hij haar meermaals lastiggevallen en bedreigd hebben. Maandag werd haar lichaam aangetroffen in Wevelgem, in de woning van haar moeder waar ze was ingetrokken. De vrouw zou echter niet op die plek vermoord zijn. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht.

De man, geen onbekende voor het gerecht, meldde zich dinsdag samen met zijn advocaat spontaan aan bij de politie. Vrijdag moet hij voor de raadkamer verschijnen. Die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.