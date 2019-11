Gedwongen ontslagen bij Proximus ondanks brugpensioen vanaf 58 jaar

Bij Proximus is er vrees dat het aantal gedwongen ontslagen nog flink kan oplopen als er onvoldoende mensen in een vrijwillige uitstapregeling stappen. En dit ondanks brugpensioen vanaf 58 jaar.

Zowel Proximus als de vakbonden zijn gestart met het informeren van medewerkers van Proximus over het voorliggende sociaal plan. Uiterlijk op 27 november moet in het paritair comité duidelijk worden of een meerderheid van twee derden van de vakbondsvertegenwoordiging zich achter het plan schaart.

‘Als de leden van de Christelijke vakbond en die van ons (de Socialistische) akkoord gaan, is er zo’n meerderheid, maar het plan roept weinig enthousiasme op. De vakbonden hebben afgesproken het aan hun leden voor te leggen, maar het niet te zullen verdedigen’, zegt Bart Neyens, van het Socialistische ACOD.

Het plan betekent dat Proximus tegen eind 2021 af wil van 1.900 medewerkers. De grootste groep, om en nabij de 550 medewerkers, zouden met brugpensioen kunnen gaan. Ze stappen in een bestaand plan dat maakt dat brugpensioen vanaf 58 jaar mogelijk maakt. ‘Maar niet iedereen die inzake leeftijd goed zit, mag met brugpensioen. Bepaalde technische profielen, neem mensen die grondwerk moeten doen of lassers wil Proximus bijhouden omdat ze nodig zijn. Dat zorgt voor onvrede’, zegt Neyens.

500 ontslagen?

Het herstructureringsplan van Proximus heeft gevolgen voor mogelijk 3.350 mensen. Voor velen wordt op herscholing en opleiding gerekend. Proximus hoopt dat heel wat contractuele medewerkers vrijwillig kandidaat zijn om het bedrijf te verlaten. ‘Men hoopt dat 20 procent van de getroffen groep toehapt, maar het is onzeker of dit gebeurt. Het aantal gedwongen ontslagen zou wel eens veel hoger kunnen uitvallen’, zegt Neyens. Die schat dat 250 tot meer dan 500 mensen zouden kunnen worden verplicht het bedrijf te verlaten wegens gebrek aan vrijwillige vertrekkers.

Nog een groep van medewerkers, zo’n 160, is door Proximus ‘in reconversie’ gezet. Dat zijn mensen die moeten hopen dat ze intern een andere functie aangeboden krijgen, maar Neyens schat die kans klein in.

Nieuwkomers krijgen minder

Het plan van Proximus betekent vooral banenverlies in de winkels van de telecomgroep en ook in de callcentra verdwijnen banen. Zo’n negen winkels zouden sluiten. Her en der zijn er al spontane acties van het personeel.

Neyens maakt zich ook zorgen over een tweede luik van het plan. De personeelsvoorwaarden worden minder aantrekkelijk waardoor het verschil tussen contractuelen en statutairen (voorheen ambtenaren) opnieuw groter wordt. Nieuwe medewerkers kunnen niet op dezelfde voorwaarden rekenen als bestaande. Ze krijgen minder verlof. In de lagere rangen verdwijnt de mogelijkheid op een individuele bonus.

Nog deze maand zal het duidelijk zijn of de medewerkers en de vakbonden zich achter het plan scharen. Als het plan weggestemd wordt, wil Proximus het eventueel invoeren buiten het paritair comité om. De raad van bestuur zou het dan doordrukken. Dat is in het verleden nog nooit gebeurd. ‘Men zet ons het mes op de keel’, zegt Neyens.