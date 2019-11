Democraten brengen Republikeinen zware klap toe in Virginia en Kentucky

Onrust bij de Republikeinse partij: in de Amerikaanse staat Virginia verloren de Republikeinen bij de tussentijdse verkiezingen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. In Kentucky haalden de Democraten de gouverneurszetel nipt binnen.

In Virginia is de gouverneur al een Democraat, wat betekent dat de partij voor het eerst in dertig jaar alle touwtjes in handen heeft in de traditioneel Republikeinse staat. Virginia is bij de presidentsverkiezingen traditioneel een swing state, een staat die zowel naar de Democraten als de Republikeinen kan gaan.

In Kentucky staat gouverneurskandidaat Andy Beshear met alle stemmen geteld zo’n 5000 stemmen voor op de huidige gouverneur Matt Bevin. Beshear claimde de overwinning, maar Bevin legt zich voorlopig niet neer bij de nederlaag. Hij spreekt van onregelmatigheden.

De Republikeinen wonnen in Kentucky wel vijf andere verkiezingen, waaronder de procureur-generaal. In 2016 stemde een grote meerderheid van de burgers in Kentucky voor president Trump, hij haalde toen bijna 30 procent meer stemmen dan Hillary Clinton.

In Virginia had president Trump zich niet uitgesproken over de verkiezingen, maar in Kentucky stond hij als een rots achter Bevin. Trump riep zijn aanhangers op om te gaan stemmen, omdat de pers anders zou zeggen dat de nederlaag zijn fout zou zijn.

Here’s Trump saying at his rally in Kentucky last night that Matt Bevin losing “sends a really bad message” and pleading with his fans, “you can’t let that happen to me!”



Welp, it happened. pic.twitter.com/LUHSUAgSnB — Aaron Rupar (@atrupar) November 6, 2019

Opvallende overwinningen

Een opvallende verkiezing was er ook voor de Loudoun County Board of Supervisors. Daar won de Democratische Juli Briskman het van de Republikeinse tegenkandidate. Briskman werd in 2017 even wereldberoemd toen ze al fietsend haar middelvinger opstak toen het presidentiële konvooi van Donald Trump langsreed. De foto van het incident ging de wereld rond en kostte Briskman haar job.

Daarnaast werden ook Danica Roem, de eerste transgender in het House of Representatives en Ghazala Hashmi, de eerste vrouwelijke moslim in de Senaat verkozen.