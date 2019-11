Amerikaanse miljardair zoekt huis met duiventil in Vlaanderen

De Amerikaanse topbelegger Allan Mecham (40) heeft 1,4 miljard euro in portefeuille. Een deel van dat geld wil hij maar wat graag in z’n passie steken: de duivensport. Daarom is hij in Vlaanderen op zoek naar een huis met duiventil. Én naar een duivenmelker. Mecham is niet de enige rijkaard die zich inkoopt. ‘Duivensport begint op voetbal te lijken, waar oligarchen miljoenen in topclubs pompen’, zegt Nikolaas Gyselbrecht van de duivenveilingsite Pipa.