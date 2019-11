Let op voor CO-intoxicatie: hou het veilig met deze tips

De temperaturen dalen, dus gaan de verwarmingen terug aan. En dat kan leiden tot CO-intoxicaties. ‘Als de verwarmingsinstallaties nog geen onderhoud hebben gehad, is het zeker de moment om dat te doen’, zegt woordvoerder van het Antigifcentrum Patrick De Cock.

CO-intoxicatie komt voor wanneer verbrandingsgassen niet kunnen ontsnappen uit een ruimte, en er een opeenstapeling is van het giftige gas CO. Wat kan je doen om dit te vermijden?

Voorzorgsmaatregelen

‘Het is heel belangrijk de verwarmingsketel tijdig te laten nakijken’, zegt De Cock. Wie een schoorsteen heeft moet die ook tijdig laten kuisen. ‘Vooral kool-en houtkachels zijn gevoelig voor opstoppingen. En kijk ook zeker na of er geen vogels hun nest gemaakt hebben in de schouw.’

Bijzetvuurtjes op gas kunnen voor CO-vergiftiging zorgen. ‘Zeker bij intensief gebruik is dit gevaarlijk. Wij raden af dergelijke toestellen te gebruiken’, zegt De Cock. Wie dat toch doet, gebruikt het best zo kort mogelijk.

De meeste CO-intoxicaties gebeuren in een badkamer, aparte verwarmingstoestellen of een slecht onderhouden boiler vormen er gevaar. ‘Een afgesloten, niet-geventileerde ruimte, mogelijk met een boiler leidt tot een dodelijke mix.’ De brandweer raadt aan om risicovolle kamers goed uit te rusten. Het installeren van een CO-detector kost een slordige 20 euro, ‘maar het kan levens redden’.

Een belangrijke tip van het Antigifcentrum: laat het onderhoud doen door een vakman.

Wat te doen?

Wie een CO-vergiftiging vermoedt, kan het best onmiddellijk alle deuren en ramen openzetten. Zo kunnen de giftige gassen ontsnappen. Als je een bewusteloze persoon aantreft in zo’n ruimte, verlucht die dan zo snel mogelijk en haal de persoon er weg. Het is ook belangrijk om onmiddellijk de hulpdiensten te bellen.

Symptomen

CO-gas is geurloos, kleurloos en smaakloos en dus onmogelijk om te detecteren voor mensen. ‘De meerderheid van de ongevallen door koolstofmonoxide gebeurt tussen oktober en maart, wanneer huizen warm gestookt worden’, waarschuwt het KMI. ‘Gelieve zeer oplettend te zijn bij symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken, want die kunnen een gevolg zijn van CO-intoxicatie.’

Meer informatie over koolstofmonoxide is te vinden op de website van het Antigifcentrum.