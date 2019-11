LeBron James lijkt een missie te hebben: tonen dat hij nog steeds de beste basketter ter wereld is

De LA Lakers hebben dinsdag in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) hun zesde zege op rij behaald. Onder impuls van een sterke LeBron James maakten de Lakers tegen Chicago een achterstand van zeventien punten ongedaan om met 112-118 te winnen.

Halfweg stonden de Lakers 65-48 achter, maar via LeBron James, goed voor zijn ‘triple double’ (30 punten, 11 assists en 10 rebounds) op een rij, stelden ze alsnog de zege veilig. Ook Quinn Cook (17 ptn), Kyle Kuzma en Anthony Davis (elk 15 ptn) waren goed bij schot.

LeBron is coming for the ?? pic.twitter.com/fsfiEmrAaV — SportsCenter (@SportsCenter) November 6, 2019

Aan de overzijde volstonden de 26 punten van Zach LaVine niet. De Lakers staan in het Westen met zes zeges tegen een nederlaag aan de leiding.

Denver blijft de ploeg uit Los Angeles wel onder druk zetten. De Nuggets haalden het zonder problemen van Miami Heat met 109-89. Jamal Murray was in het winnende kamp de uitblinker met 21 punten. Denver hijgt in het Westen in de nek van de Lakers met vijf zeges tegen twee nederlagen, net als de LA Clippers en Phoenix.

In het Oosten boekte Boston de vijfde overwinning van het seizoen. De Celtics waren op verplaatsing met 113-119 te sterk voor Cleveland met dank aan 39 punten van Gordon Hayward, de man die twee jaar geleden nog zijn been brak bij een val.

Uitslagen:

Charlotte - Indiana 122-120

Cleveland - Boston 113-119

Atlanta - San Antonio 108-100

Chicago - LA Lakers 112-118

Oklahoma City - Orlando 102-94

Denver - Miami 109-89

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Philadelphia 5 1 0.833

2. Boston 5 1 0.833

3. Miami 5 2 0.714

4. Milwaukee 5 2 0.714

5. Toronto 4 2 0.667

6. Charlotte 4 3 0.571

7. Atlanta 3 3 0.500

8. Indiana 3 4 0.429

9. Brooklyn 3 4 0.429

10. Detroit 3 5 0.375

11. Washington 2 4 0.333

12. Orlando 2 5 0.286

13. Cleveland 2 5 0.286

14. Chicago 2 6 0.250

15. New York 1 6 0.143

WESTERN CONFERENCE

1. LA Lakers 6 1 0.857

2. Denver 5 2 0.714

3. Phoenix 5 2 0.714

4. LA Clippers 5 2 0.714

5. Dallas 4 2 0.667

6. Minnesota 4 2 0.667

7. Houston 4 3 0.571

8. Utah 4 3 0.571

9. San Antonio 4 3 0.571

10. Portland 3 4 0.429

11. Oklahoma City 3 4 0.429

12. Golden State 2 5 0.286

13. Sacramento 2 5 0.286

14. Memphis 1 5 0.167

15. New Orleans 1 6 0.143

Programma van woensdag:

Detroit - New York

Indiana - Washington

Atlanta - Chicago

Toronto - Sacramento

Houston - Golden State

Memphis - Minnesota

Dallas - Orlando

Philadelphia - Utah

Milwaukee - LA Clippers