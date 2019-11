Ook de Queen heeft bont (min of meer) afgezworen

De Britse Queen Elizabeth heeft al een jaar geen kledingstukken met bont toegevoegd aan haar garderobe, zo heeft haar kleedster Angela Kelly onthuld.

Queen Elizabeth in een bontjas of met een bonten stola is allesbehalve een zeldzaam beeld, en ze werd dan ook steeds vaker bekritiseerd door dierenrechtenactivisten omwille van die keuze. Maar de 93-jarige koningin vindt het blijkbaar niet te laat om haar kledingkeuzes onder de loep te nemen: ze zou sinds dit jaar geen nieuwe kledingstukken met bont hebben aangekocht.

‘Als Hare Majesteit wordt verwacht een evenement bij te wonen in koude weersomstandigheden, dan zal vanaf 2019 namaakbont worden gebruikt om te verzekeren dat ze warm blijft’, schreef Angela Kelly, al 25 jaar de kleedster van de Queen, in haar recent gepubliceerde memoires The other side of the coin: the Queen, the dresser and the wardrobe.

‘Bij nieuwe outfits die worden ontworpen voor de Queen, zal elk bont dat wordt gebruikt namaak zijn’, bevestigde ook een woordvoerder van Buckingham Palace aan The Daily Telegraph. Al zal de Queen wel nog steeds bestaande kledingstukken met bont blijven dragen, zoals bepaalde ceremoniële mantels.

Sowieso wordt het steeds moeilijker om kledingmakers te vinden die met echt bont aan de slag gaan. Na pioniers zoals Stella McCartney die nooit met bont hebben gewerkt, hebben de voorbije jaren ook heel wat bekende modehuizen - waaronder Gucci, Versace, Burberry en Prada - onder druk van consumenten en activisten echt bont afgezworen.

Volgende stap

Dierenrechtenactivisten zijn opgetogen met het nieuws en benadrukken dat het overgrote deel van de Britse bevolking afkerig staat tegenover bont, en de Queen met haar beslissing dus het gevoel van de Britten reflecteert. Ze hopen evenwel dat de beslissing van de Queen nog maar het begin is en bijvoorbeeld ook de bekende mutsen van de Queen’s Guard niet langer met echte berenvacht zullen worden gemaakt.

De Humane Society International gaat nog een stap verder en roept de Britse regering op om van het Verenigd Koninkrijk het eerste land te maken dat de verkoop van bont verbiedt. ‘Bontproductie in Groot-Brittannië is al bijna twintig jaar verboden omdat het te wreed is, nu moeten we het werk afmaken en ook de verkoop van bont aan banden leggen’, aldus directrice Claire Bass.

Foto: Photo News

