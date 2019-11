Australische voetbalvrouwen zullen evenveel verdienen als mannen

De Australische voetbalvrouwen zullen in de toekomst hetzelfde bedrag verdienen als hun mannelijke collega’s. Dat hebben de Australische voetbalbond FFA en de federatie voor profvoetballers in Australië PFA woensdag bevestigd.

Zowel de Socceroos als de Matildas krijgen volgens het nieuwe akkoord, dat vier jaar geldig is, 24 procent van de inkomsten van beide nationale ploegen. De Australische vrouwen zullen hun buitenlandse verplaatsingen voortaan ook afleggen in business class, net als de mannen.

Australië is zo het eerste land waar de voetbalmannen en -vrouwen evenveel zullen verdienen. ‘Dit is een unieke deal en we geloven dat het een voorbeeld kan zijn voor de rest van de wereld,’ reageert John Didulica, sterke man bij de PFA. ‘Zodat alle spelers en speelsters kunnen genieten van de sociale en commerciële kansen die het vrouwenvoetbal in het bijzonder biedt.’

De Australische sportwereld maakt al langer werk van meer gelijkheid tussen de geslachten. Zo werden de lonen van de vrouwen in het cricket en netbal eerder al bijgesteld.