Tiener in levensgevaar na CO-intoxicatie in Schaarbeek

In Schaarbeek is dinsdagavond een 14-jarig meisje in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis na een CO-intoxicatie. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De hulpdiensten werden dinsdagavond omstreeks 21.15 uur opgeroepen naar een woning in de Daillylaan in Schaarbeek, omdat een 14-jarig meisje zich onwel voelde in de badkamer. De noodcentrale vermoedde meteen dat het om een CO-intoxicatie ging en stuurde de nodige diensten mee. Vier andere personen, waarbij een moeder en haar baby, moesten ook naar het ziekenhuis gebracht worden, al waren zij er minder erg aan toe.

Ter plaatse troffen de ambulanciers het meisje bewusteloos aan in de badkamer, omringd door haar ouders en twee buurvrouwen. In die badkamer stelde de brandweer een zeer hoog CO-gehalte vast, van 0,12 procent. Een blootstelling gedurende een uur aan dat percentage kan al tot de dood leiden. Alle aanwezigen werden meteen geëvacueerd en alle ramen werden meteen geopend om de woning te ventileren.

Het 14-jarige meisje werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze een behandeling onderging in een hyperbare kamer. Alle andere bewoners van het gebouw werden ter plaatse onderzocht door een MUG-arts. Drie van hen konden ter plaatse verzorgd worden, maar de ouders van het meisje en een moeder en haar baby moesten ook voor verzorging naar het ziekenhuis.