Emma Watson zit in een ­‘zelfpartnerschap’

Gwyneth Palthrow leerde gescheiden koppels hoe ze de scherpe kantjes van hun breuk kunnen halen door hun scheiding ‘conscious uncoupling’ of ‘bewust ontkoppelen’ te noemen. De Britse actrice Emma Watson heeft nu een term bedacht voor wie single is, maar zich zo niet wil noemen.

‘Ik heb nooit geloofd in het ik-ben-een-happy-single-verhaaltje’, vertelde de actrice in de Britse ­Vogue. ‘Het heeft een tijd geduurd, maar nu ben ik heel gelukkig dat ik single ben. Ik noem het “zelfpartnerschap”.’

Watson, die in april dertig wordt, gaf in hetzelfde interview wel toe dat ze even geworsteld heeft met de druk die bij haar leeftijd komt kijken. ‘Ik snapte niet waarom iedereen zo’n gedoe maakte over dertig worden. Tot ik 29 werd en besefte: “Oh god, ik voel me zo gestresseerd en nerveus”.’

'Ik realiseerde me dat er zoveel subliminale boodschappen zijn (verborgen signalen die worden opgepikt door je onderbewustzijn, red.): als je nog geen woning hebt gebouwd, als je nog geen echtgenoot hebt gevonden, als je nog geen baby hebt, voor je 30 wordt, en je hebt nog geen stabiele carrière, maar bent gewoon nog alles aan het uitzoeken... Dat zorgt voor ongelooflijk veel angst.'

Watson, die als tienjarige doorbrak met haar rol als Hermelien in de Harry Potter-films en later dit jaar te zien is in de verfilming van Little women samen met Meryl Streep, wierp zich de voorbije jaren ook op als activiste voor vrouwenrechten en is ambassadrice voor de VN-campagne ‘HeForShe’, die mannen probeert aan te sporen om mee te strijden voor gelijke vrouwenrechten.